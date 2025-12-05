Casalnuovo di Napoli terza edizione di ‘Babbo Natale al Parco’

Tempo di lettura: 2 minuti Il Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli si prepara a tornare protagonista della magia natalizia con la terza edizione di “ Babbo Natale al Parco ”, l’iniziativa ideata e presentata da Giovanni Nappi, ormai divenuta un appuntamento attesissimo da famiglie, scuole e bambini del territorio. Anche per il 2025 l’ingresso sarà completamente gratuito, con un programma ricco di attività, attrazioni e momenti dedicati alla condivisione dello spirito natalizio. Prima di accogliere i visitatori all’interno del Parco, Babbo Natale sfilerà con la sua slitta attraversando le principali strade della città, in due appuntamenti speciali: Sabato 6 dicembre 2025 – ore 17:00 Parco delle Chiocciole? Corso Umberto? Piazza Municipio? Via Napoli Domenica 7 dicembre 2025 – ore 11:00 Parco delle Chiocciole? Via Nazionale delle Puglie? Piazza Siani? Piazza Chiesa della Visitazione Le parate permetteranno a grandi e piccoli di vivere un primo assaggio dell’atmosfera magica che caratterizzerà l’intera manifestazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

