Casalecchio Braga lascia il Consiglio Ruggeri | Mancava una coalizione coesa si è sentito solo
Dario Braga, ex docente universitario ed ex candidato sindaco che nel 2024 portò Casalecchio al primo ballottaggio della sua storia, si è dimesso dal Consiglio comunale. Rimarrà in carica fino al 18 dicembre, data dell’ultima seduta dell’anno, quando le dimissioni diventeranno effettive. La. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
