Casal Bertone bambini senza mensa costretti a mangiare in classe fino a successiva comunicazione

I problemi sono iniziati il 27 novembre, quando la scuola è stata costretta a fornire ai bambini un pranzo al sacco. A oggi, si continuerà a mangiare in classe “fino a successiva comunicazione”. Siamo in piazza Tommaso De Cristoforis, nel plesso Randaccio dell’Istituto Comprensivo Piersanti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

