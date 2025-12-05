Casa Bianca | Trump porrà fine alle migrazioni In Europa c' è il rischio di cancellazione della civiltà

Feedpress.me | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti si disimpegneranno della scenario globale per concentrarsi sull'America Latina e sulla lotta all’immigrazione. E’ quanto emerge dal documento programmatico messo a punto dalla Casa Bianca per delineare le future direttrici della politica estera statunitense. La nuova strategia promette un «adeguamento della nostra presenza militare globale per affrontare le minacce urgenti nel. 🔗 Leggi su Feedpress.me

casa bianca trump porr224 fine alle migrazioni in europa c 232 il rischio di cancellazione della civilt224

© Feedpress.me - Casa Bianca: "Trump porrà fine alle migrazioni. In Europa c'è il rischio di cancellazione della civiltà"

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Casa Bianca Trump Porr224