Cartoline animate per fare gli auguri con video foto e musica

Per fare auguri a tutti gli amici o parenti in modo originale e simpatico è possibile creare cartoline animate che sono vere e proprie animazioni o video con musica e fotografie scelte. Diventano quindi ottime per festeggiare compleanni o ricorrenze come Natale e Pasqua. Di seguito vediamo i migliori siti per inviare cartoline animate per fare gli auguri per ogni occasione di festa, con una la lista verrà aggiornata ad ogni segnalazione o novità. LEGGI ANCHE: Creare biglietti di auguri personalizzati da inviare o da stampare 1) Le App per inviare video auguri con foto di facce su corpi ballerini ed elfi (come il sito JibJab ) sono le cartoline animate di maggior successo di questi anni di cui ho parlato in un altro articolo, speciali e divertenti come nessun'altra, disponibili anche come app per iPhone e Android. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

Argomenti simili trattati di recente

Mercoledì 3 dicembre le letture animate di Passo dopo Passo fanno tappa al post scuola di Marcignago. Torniamo dai bimbi di Marcignago con una delle nostre storie invernali preferite LA GROTTA DELL'ORSO, per l'occasione raccontata con il teatrino kamis - facebook.com Vai su Facebook

Auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo/ Frasi “green” e immagini per cartoline e bigliettini - C’è chi li fa anche in altre lingue, chi li prepara per i propri clienti e chi li pensa pure per i propri canali social: gli auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo sono ormai una tradizione ... Segnala ilsussidiario.net

Lo spirito del Natale passato: fare gli auguri 2024 con le cartoline vintage dalla Carrà a Grace di Monaco - Nell’archivio di Google, infatti, ci sono tonnellate di star, starlette, divi del cinema e altro che ruota attorno al concetto di celebrità. Da iodonna.it

Auguri vigilia di Natale 2024: immagini, frasi, foto, citazioni per WhatsApp da scaricare gratis - Nelle pagine che seguono abbiamo selezionato una serie di immagini e frasi di Natale, di foto natalizie, Cartoline e scatti di festa per fare gli Auguri di Natale ... Secondo ilmattino.it

Auguri vigilia di Natale 2024: immagini, frasi, foto, citazioni per WhatsApp da scaricare gratis - Di seguito una serie di immagini di Natale da scaricare e da inviare ad amici e parenti per augurare buone feste. Riporta ilmattino.it

Immagini auguri di buon Ferragosto 2023/ Sole e mare: tutte le foto e i video da inviare - Immagini di auguri di Buon Ferragosto 2023 da inviare via WhatsApp: dalle gif alle foto, fino alle cartoline. Riporta ilsussidiario.net

Cartoline di auguri per Natale? Si fanno on line e Poste li consegna a casa - È disponibile anche a Frosinone il nuovo servizio “Postaonline che consente di inviare gli auguri di buone feste o le classiche “letterine” di Natale direttamente da computer o smartphone e di farle ... Riporta ilmessaggero.it