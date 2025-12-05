Cartoline animate per fare gli auguri con video foto e musica

Per fare auguri a tutti gli amici o parenti in modo originale e simpatico è possibile creare cartoline animate che sono vere e proprie animazioni o video con musica e fotografie scelte. Diventano quindi ottime per festeggiare compleanni o ricorrenze come Natale e Pasqua. Di seguito vediamo i migliori siti per inviare cartoline animate per fare gli auguri per ogni occasione di festa, con una la lista verrà aggiornata ad ogni segnalazione o novità. LEGGI ANCHE: Creare biglietti di auguri personalizzati da inviare o da stampare 1) Le App per inviare video auguri con foto di facce su corpi ballerini ed elfi (come il sito JibJab ) sono le cartoline animate di maggior successo di questi anni di cui ho parlato in un altro articolo, speciali e divertenti come nessun'altra, disponibili anche come app per iPhone e Android. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

