Carrozzine per disabili non riparate Blasioli | Verì scarica la Asl ora intervenga sul resto

"Sul rimborso presidi per disabili, l’Assessore Verì ritrova la voce e scarica la Asl di Pescara: ora speriamo intervenga anche sulle tantissime questioni aperte, dal Pnrr alle ferie soppresse, dall’admission room alle assunzioni dei pensionati". Lo afferma il vicepresidente del consiglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

