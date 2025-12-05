Carpenedolo | Fiera del Torrone

Tempo di golose ricorrenze in quel di Carpenedolo: torna con la sua edizione numero 20 la Fiera del Torrone, in programma dal 6 all'8 dicembre.In occasione del weekend lungo dell'Immacolata, le vie del centro storico si trasformeranno in un paradiso per i golosi, ospitando i migliori produttori. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

