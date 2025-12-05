Caronno la scrittrice Bortolotti scippata e ferita a Marrakech

Ilnotiziario.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello che ha vissuto la scrittrice caronnese Nicoletta Bortolotti in Marocco è qualcosa di agghiacciante e terribile. Scippata a Marrakech da due uomini su uno scooter, che l’hanno strattonata per rubarle la borsa, è caduta a terra. Da qui sono scaturiti giorni d’inferno, trasformando in un incubo una vacanza di famiglia che nessuno avrebbe mai . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

caronno la scrittrice bortolotti scippata e ferita a marrakech

© Ilnotiziario.net - Caronno, la scrittrice Bortolotti scippata e ferita a Marrakech

Approfondisci con queste news

caronno scrittrice bortolotti scippataCaronno, la scrittrice Bortolotti scippata e ferita a Marrakech - Quello che ha vissuto la scrittrice caronnese Nicoletta Bortolotti in Marocco è qualcosa di agghiacciante e terribile. Da ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Caronno Scrittrice Bortolotti Scippata