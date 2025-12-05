Caronno ferita dopo lo scippo e bloccata in Marocco; Garbagnate esce dal pronto soccorso e muore- ANTEPRIMA

La nuova edizione del Notiziario si apre con la disavventura di una scrittrice di Caronno Pertusella: scippata e ferita in Marocco, è rimasta bloccata per giorni lontano da casa. A Gerenzano arrivano le nuove telecamere intelligenti capaci di riconoscere situazioni di pericolo. A Garbagnate, un uomo esce dal Pronto soccorso di notte e muore nel . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Caronno, ferita dopo lo scippo e bloccata in Marocco; Garbagnate, esce dal pronto soccorso e muore- ANTEPRIMA

Altri contenuti sullo stesso argomento

Caronno, ferita dopo lo scippo e bloccata in Marocco; Garbagnate, esce dal pronto soccorso e muore- ANTEPRIMA - La nuova edizione del Notiziario si apre con la disavventura di una scrittrice di Caronno Pertusella: scippata e ferita in Marocco, è rimasta bloccata per ... Come scrive ilnotiziario.net