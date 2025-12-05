Carlos Augusto tempo di rinnovo | c’è l’accordo

Carlos Augusto si è dimostrato uno dei giocatori più versatili dell’ Inter. Dopo la cessione di Nicola Zalewski all’ Atalanta, il brasiliano ha assunto un doppio ruolo, adattandosi sia come esterno sinistro sia come braccetto. Con l’infortunio di Denzel Dumfries, la sua duttilità è diventata ancora più evidente, aggiungendo il ruolo di quinto di destra a centrocampo. La sua flessibilità tattica non è passata inosservata nemmeno ai vertici della società. Da tempo, infatti, la dirigenza nerazzurra lavora al prolungamento del contratto del classe 1999, consapevole del valore aggiunto che il giocatore apporta in campo in ogni situazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

