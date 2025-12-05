Caritas Campania i nuovi dati sulle povertà | il 9 dicembre la presentazione con Roberto Fico

Si terrà martedì 9 dicembre 2025, alle ore 11, la presentazione ufficiale del Dossier regionale sulle povertà 2025. L’appuntamento, organizzato dalla Delegazione regionale Caritas Campania, si svolgerà a Caserta nell’Aula del Dipartimento di scienze politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Un osservatorio sul disagio sociale. Il Dossier si conferma uno strumento di lettura essenziale per comprendere le molteplici forme di disagio che attraversano la Campania. Attraverso dati e analisi, Caritas Campania offrirà una fotografia aggiornata delle povertà economiche, educative e sociali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

