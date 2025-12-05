Carboni Genoa possibile addio a gennaio | quella squadra italiana ha chiesto informazioni per la seconda parte di stagione Le ultime

Carboni Genoa: un'avventura più difficile del previsto e nuovi scenari di mercato. Il Pisa si è mosso con convinzione per il talento argentino L'esperienza di Valentin Carboni al Genoa sta assumendo contorni ben diversi rispetto alle aspettative iniziali. Arrivato in rossoblù la scorsa estate con la formula del prestito secco dall'Inter, il giovane trequartista argentino

Genoa, possibili novità in dirigenza: non è da escludere l’addio del DS Ottolini - In casa Genoa resiste la fiducia a Vieira ma nella giornata di oggi (giovedì 30 ottobre) possono esserci novità all’interno della dirigenza rossoblù: non è da escludere, infatti, l’addio del direttore ... Scrive gianlucadimarzio.com

Genoa, tentazione Psv per Vitinha. Ecco perchè potrebbe partire - Dall’Olanda arriva la notizia di un’offerta del Psv per Vitinha e il Genoa non chiude al possibile addio. genova.repubblica.it scrive

L’Empoli dice addio alla Coppa Italia: a Marassi è 3-1 per il Genoa - Genova, 25 settembre 2025 – Dopo la scoppola subita domenica scorsa a Pescara nel campionato di serie B, un rimaneggiato Empoli fornisce una discreta prova – almeno per un tempo – a “Marassi”, ma cede ... Riporta lanazione.it

Carboni, Gronbaek, Thorsby e Venturino: la sosta per riconquistare il Genoa e un posto in Nazionale - Vale per il Genoa come squadra ma anche per tanti rossoblù che hanno voglia e bisogno ... Si legge su ilsecoloxix.it

Il Genoa si lecca le ferite. A Carboni e Gronbaek si chiede un’accelerata - Il lunedì dei giocatori del Genoa al Signorini, la squadra ieri ha sostenuto una seduta, oggi farà riposo e poi da domani lavorerà sino alla gara di domenica a ... Lo riporta genova.repubblica.it

Genoa, manca un riferimento in avanti. Il Secolo XIX: "Stanciu e Carboni sono in ritardo" - "Manca un riferimento in avanti: Stanciu e Carboni sono in ritardo" scrive quest'oggi Il Secolo XIX nella sua sezione sportiva. Si legge su tuttomercatoweb.com