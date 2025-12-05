Car sharing le auto di Enjoy si potranno noleggiare e restituire solo in punti prestabiliti

Non solo Zity (che chiuderà il 18 dicembre). Tutto il car sharing è in crisi. È notizia di venerdì che Enjoy, il servizio di Eni, cambierà volto e di fatto abbandonerà il sistema “free floating”, il modello di car sharing che ne aveva (anni fa) decretato il successo: si prende l'auto dov'è e la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Auto e motorini in sharing e la città di Firenze si danno un’altra occasione dopo che il primo tentativo degli anni scorsi è fallito, con poche decine di mezzi ormai rimasti attivi. Dopo aver deciso lo stop a partire da aprile 2026 per i monopattini a noleggio, ieri Pal - facebook.com Vai su Facebook

Enjoy, il car sharing di Enilive, si trasforma. Nel 2026 nuove modalità di noleggio a Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna - Enjoy, il car sharing di Enilive, si trasforma: tra poche settimane cambieranno le modalita' operative per il noleggio dei veicoli. Lo riporta motori.ilmessaggero.it

Enjoy: nel 2026 nuove modalità noleggio a Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna - Enjoy, il car sharing di Enilive, si trasforma: tra poche settimane cambieranno le modalità operative per il noleggio dei veicoli. Segnala msn.com

Enjoy, dal 2026 addio al parcheggio libero: cosa cambia? - Enjoy, nel 2026 cambiano i noleggi a Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna: addio al parcheggio libero e stop a ZTL e strisce blu. Lo riporta sicurauto.it

Addio al free floating a Milano: nascono gli «Enjoy point», dove noleggiare e lasciare le auto. E si pagherà l'Area C - A partire dal 12 gennaio i veicoli del servizio Enjoy avranno come punto di riferimento esclusivamente gli Enjoy Point, aree dedicate all'interno delle stazioni di servizio Enilive e in vari aeroporti ... Si legge su milano.corriere.it

Mobilità: Eni, nel 2026 nuove modalità noleggio Enjoy a Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna - Enjoy, il car sharing di Enilive, si trasforma: tra poche settimane cambieranno le modalità operative per il noleggio dei veicoli. Si legge su agenzianova.com

Milano, il car sharing non è più sostenibile: “Ogni veicolo genera perdite per 400 euro al mese” - L’addio di Zity, i dubbi di Enjoy e l’allarme di Assosharing: “Canone comunale troppo elevato, così gli operatori fuggono e si tornerà all'auto privata" ... Riporta affaritaliani.it