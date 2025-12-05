Capurso si accende con le Fanoje e il Borgo d’Incanto | il 7 e l' 8 dicembre il via al Natale nel segno delle tradizioni

5 dic 2025

Capurso entra nel vivo delle festività natalizie con un doppio appuntamento centrale che illuminerà il cuore del paese tra tradizione, creatività e partecipazione collettiva. Il 7 e l'8 dicembre il centro storico e l’area antistante la Reale Basilica della Madonna del Pozzo saranno teatro delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it

