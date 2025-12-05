Inter News 24 Il giornalista Giovanni Capuano ha difeso Bisseck, e ha svelato anche quale sarebbe, a suo dire, il valore del difensore centrale tedesco. Giovanni Capuano ha parlato di Bisseck ai microfoni di QSVS. Di seguito le sue dichiarazioni. BISSECK – «Bisseck è un giocatore che mercoledì scorso ha fatto una partita notevole a Madrid e l’anno scorso è stato due volte titolare in semifinale di Champions League» C’E’ DI PEGGIO – «Io penso che Bisseck non sia Beckenbauer, ma gli interisti se la sono legata al dito perché ritengono che sia il responsabile dello scudetto perso l’anno scorso. Ma devi pensare chi è, da dove l’hai preso, quanto l’hai pagato e l’età che ha: io vedo giocatori peggiori in difesa circolare in giro per il campionato italiano e non solo avere una reputazione molto peggiore di lui» IL VALORE DI BISSECK – «Quanto vale? Dipende chi te lo chiede: per me è superiore a Thiaw e per lui il Milan ha preso 40 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Capuano difende Bisseck: «Vedo calciatori peggiori in difesa. Ecco quanto vale»