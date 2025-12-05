capri violentati ripetutamente quattro anziani in una casa di riposo arrestato un operatore sanitario

Violenze sessuali contro anziani ospiti di una casa di riposo. È la notizia choc che arriva da Capri. I Carabinieri della Stazione di Capri hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un operatore sanitario. È indagato per diverse condotte di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di anziani. Reati aggravati dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle vittime, nonché dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio, da questo rivestita nel suo ruolo di operatore socio sanitario. Capri choc: abusati anziani in una casa di riposo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

