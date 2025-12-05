Capri casa di riposo degli orrori | anziani maltrattati e costretti a rapporti sessuali
Gravissimo caso a Capri, dove un operatore socio sanitario è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Capri con l’accusa di violenze sessuali e maltrattamenti ai danni di anziani ospiti di una casa di riposo dell’isola. L’uomo, raggiunto da un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
