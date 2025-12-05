Capri abusi sessuali in casa di riposo | arrestato operatore sanitario

Un operatore sanitario è stato arrestato a Capri (Napoli) con l’accusa di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di anziani ospiti di una casa di riposo. Nei suoi confronti i Carabinieri della stazione di Capri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, quarta sezione ‘Fasce Deboli’. L’uomo è ritenuto responsabile di diverse condotte di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di almeno quattro anziani ospiti della casa di riposo sull’isola di Capri, reati aggravati dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle vittime, nonché dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio, rivestita nel suo ruolo di operatore socio sanitario. 🔗 Leggi su Lapresse.it

