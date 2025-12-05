Capri abusi sessuali in casa di riposo | arrestato operatore sanitario
Un operatore sanitario è stato arrestato a Capri (Napoli) con l’accusa di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di anziani ospiti di una casa di riposo. Nei suoi confronti i Carabinieri della stazione di Capri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, quarta sezione ‘Fasce Deboli’. L’uomo è ritenuto responsabile di diverse condotte di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di almeno quattro anziani ospiti della casa di riposo sull’isola di Capri, reati aggravati dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle vittime, nonché dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio, rivestita nel suo ruolo di operatore socio sanitario. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Abusi edilizi, revocata la licenza al ristorante “Da Paolino” a Capri - https://nap.li/orMZ - facebook.com Vai su Facebook
"IL CAPRICORNO SERVICE S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Abusi sessuali sugli anziani in un ospizio. Arrestato operatore sanitario - Quattro le vittime delle violenze e dei maltrattamenti, tre donne e un uomo, tutti con gravi problemi psichici ... Scrive rainews.it
Anziani violentati ripetutamente nella casa di riposo: arrestato un operatore sanitario - Stupri, violenze e maltrattamenti nei confronti di quattro anziani in una casa di riposo a Capri. Lo riporta msn.com