cappelluzzo alla vianese tre rinforzi per il celtic

Nonostante i numeri da urlo ai vertici dell’Eccellenza, la Vianese non si ferma e puntella la rosa con un nuovo bomber: ecco Pierluigi Cappelluzzo, classe 1996 reduce da due stagioni e mezzo alla Correggese. Curriculum importante per il centravanti d’area: vanta anche 37 presenze e 2 gol in B, tra Siena, Pescara e Verona. Per lui con gli scaligeri, nel 2014-15, anche tre convocazioni in A contro Roma, Parma e Samp. In Promozione il Casalgrande saluta Samuele Zanti, centrocampista del 2003 che giocherà nel Fiorano. Sono diversi i movimenti da registrare in casa Celtic Cavriago, neopromossa in Prima cat che dopo un inizio titubante sembra aver trovato il giusto equilibrio per puntare ad una salvezza tranquilla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

