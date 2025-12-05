Caporalato nella moda | perché il controllo della filiera è diventato tema urgente?

Lifeandpeople.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Life&People.it Le nuove indagini che coinvolgono diversi grandi marchi della moda riportano al centro del dibattito un tema che il settore conosce bene, l’ennesimo segnale di un problema strutturale che attraversa l’intera industria: la difficoltà di controllare una filiera ampia, frammentata e spesso poco trasparente. Un problema che negli ultimi anni è emerso con maggiore frequenza, mostrando quanto il sistema moda italiano  sia esposto a vulnerabilità spesso nascoste. La forza del Made in Italy si basa su migliaia di laboratori, piccole imprese e artigiani. È un patrimonio prezioso, ma difficile da controllare in ogni passaggio. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

