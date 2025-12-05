Caporalato nella moda | perché il controllo della filiera è diventato tema urgente?

Life&People.it Le nuove indagini che coinvolgono diversi grandi marchi della moda riportano al centro del dibattito un tema che il settore conosce bene, l’ennesimo segnale di un problema strutturale che attraversa l’intera industria: la difficoltà di controllare una filiera ampia, frammentata e spesso poco trasparente. Un problema che negli ultimi anni è emerso con maggiore frequenza, mostrando quanto il sistema moda italiano sia esposto a vulnerabilità spesso nascoste. La forza del Made in Italy si basa su migliaia di laboratori, piccole imprese e artigiani. È un patrimonio prezioso, ma difficile da controllare in ogni passaggio. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Scopri altri approfondimenti

Caporalato nella moda, l’onda lunga partita dalla logistica f.mtr.cool/cnhjigaisa #caporalato #economymag Vai su X

Caporalato in 13 brand dell’alta moda, maxi operazione della procura di Milano. Dieci maison “pronte a collaborare coi pm” - facebook.com Vai su Facebook

MODA Caporalato nella moda: il pm di Milano richiede atti a 13 grandi marchi - I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno richiesto la documentazione dei sistemi di controllo delle filiere appalti e subappalti ... Segnala statoquotidiano.it

Caporalato: la moda chiede equilibrio, Milano indaga in Toscana - Caporalato: Confindustria Accessori Moda e Confindustria Moda chiedono equilibrio, intanto Milano indaga in Toscana ... Da laconceria.it

Caporalato nella moda: indagine anche su D&G, Versace, Gucci, Prada e YSL - La Procura di Milano amplia l’indagine sul caporalato nella moda chiedendo documenti a 13 nuovi marchi. Secondo quifinanza.it

Caporalato nella moda: da Versace a Gucci e Prada, 13 grandi gruppi nel mirino della Procura di Milano - Dopo la richiesta di amministrazione giudiziaria per Tod’s, ad altre note griffe è stato chiesto di consegnare la documentazione. Da msn.com

Inchieste sul caporalato, il pm chiede atti a 13 marchi di moda - Il pubblico ministero di Milano Paolo Storari, che sta indagando sul fenomeno del caporalato nel mondo della moda ma non solo, ha chiesto, con ... Da fashionunited.it

Caporalato nella moda, nel mirino 13 marchi: l'indagine, la documentazione richiesta e i brand coinvolti - Il pm di Milano Paolo Storari, che sta indagando sul fenomeno del caporalato nel mondo della moda, ha chiesto, con un'attività dei carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro, ad altri ... Da msn.com