Caporalato in 13 brand dell’alta moda maxi operazione della procura di Milano Dieci maison pronte a collaborare coi pm

Lanotiziagiornale.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 280 lavoratori in “condizioni di sfruttamento” a causa di numerose “criticità” (così le definisce la Procura di Milano) per quanto riguarda le condizioni retributive, contributive, le condizioni di alloggi, salute e sicurezza sui posti di lavoro. Sono alcune delle irregolarità riscontrate dai Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Milano nelle ispezioni effettuate negli opifici subappaltatori di 13 società del lusso. Da Dolce & Gabbana a Prada fino a Versace e Gucci. Grandi marchi ai quali martedì il pm Paolo Storari ha inviato altrettante richieste di consegna di documentazione, sebbene non siano formalmente indagate, con l’invito a mettersi in regola con gli appalti della filiera prima di più invasive mosse dei magistrati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

