Capodanno | quattro le piazze individuate via alla selezione degli eventi

Quattro piazze della città “per un Capodanno per tutti i gusti e per tutte le età”. È stata approvata in giunta la delibera dell’assessore alla cultura Giovanni Bettarini che prevede il via alle procedure ad evidenza pubblica per organizzare iniziative culturali e di intrattenimento in centro per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Turismo: a Natale e Capodanno previsti quattro milioni di arrivi aeroportuali dall’estero Vai su X

Tenuta Quattro Fratelli. Kygo · Whatever (with Ava Max) - Tiësto Remix. Stai per vivere la Notte di Capodanno che hai sempre sognato! Il conto alla rovescia è iniziato… e noi ti aspettiamo con una festa spettacolare, pronta a trasformare il tuo Capodanno i - facebook.com Vai su Facebook

Capodanno in quattro piazze a Firenze, il tempo stringe - Approvata in giunta la delibera dell’assessore Bettarini che prevede il via alle procedure ad evidenza pubblica ... Da nove.firenze.it

A Sarzana sarà un Capodanno “diffuso”. Tante piazze coinvolte e i dj simbolo Ricky Le Roy e Dino Neri - Capodanno “diffuso” a Sarzana per festeggiare la notte più lunga dell'anno: quest'anno la città si prepara a salutare l'arrivo del 2026 con una festa che ... Si legge su msn.com

Capodanno, ancora piazze in musica. Un big in arrivo per l’evento clou. E sabato si accendono gli abeti - La giunta dovrebbe sfornare a giorni il programma per la notte più lunga: si replica il modello del 2024. Come scrive msn.com

E’ qui la festa! Capodanni in Romagna per festeggiare l’arrivo del nuovo anno - Tra costa e borghi, le piazze si trasformano in palcoscenici a cielo aperto, con dj set, concerti, musica e spettacoli ... Lo riporta lanazione.it

Capodanno 2016: gli artisti nelle varie piazze italiane - Mancano pochi giorni alla fine del 2015 e sono già tante le iniziative musicaliportate avanti dalle amministrazioni comunali per festeggiare in piazza l'arrivo dell'anno nuovo. Lo riporta it.blastingnews.com

Capodanno cinese, in centinaia nelle piazze per ammirare la Danza del Drago e dare il benvenuto all'Anno del Serpente - Centinaia di persone, tra padovani e turisti, hanno assistito nel pomeriggio di oggi (domenica 2 febbraio) ... Lo riporta ilgazzettino.it