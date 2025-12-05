Capodanno 2026 a Firenze | da Santa Croce a Signoria quattro piazze con musica spettacoli e proiezioni

E’ stata approvata oggi, 5 dicembre 2025, in giunta comunale la delibera dell’assessore alla cultura Giovanni Bettarini che prevede il via alle procedure ad evidenza pubblica per organizzare iniziative culturali e di intrattenimento in centro per la notte del 31 dicembre L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Capodanno 2026 a Firenze: da Santa Croce a Signoria quattro piazze con musica, spettacoli e proiezioni

