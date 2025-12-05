Capitan Goi e il primo posto della Consar | Non facciamoci distrarre dalla classifica

Consar capolista. Anzi, Consar sempre più prima della classe. Col 3-1 rifilato a Brescia nello scontro diretto di mercoledì sera al Pala de André, i giallorossi hanno consolidato il 1° posto solitario in classifica dopo l’ottava giornata di andata. Rispedita la Leonessa a -4, ora l’antagonista più prossima è Prata, distante 2 lunghezze. Per la terza settimana consecutiva (la seconda in solitaria) i ravennati sono in vetta al campionato di A2. Il sogno chiamato Superlega, insomma, prosegue. Anche lo scorso anno, la formazione di coach Antonio Valentini finì in vetrina per lo stesso motivo, restando al 1° posto fino alla giornata n. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

