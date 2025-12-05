Capire il riarmo per tornare a parlare di pace | incontro dell’Anpi a Villa di Serio

Villa di Serio. Cosa significa ‘riarmo’? Che ricadute concrete può avere sulla vita quotidiana? Perché continuare a parlare di pace? Domande a cui si proverà a rispondere giovedì 11 dicembre a Villa di Serio in occasione dell’incontro “I pacifismi tra disarmo e spesa militare” organizzato dall’ Anpi di Bergamo. L’appuntamento è alle 20,30 nella Sala delle Carrozze, nella biblioteca comunale, con due ospiti d’eccezione: Simona Maria Francesca Mori, docente di Storia delle Istituzioni politiche all’Università di Bergamo, e Paolo Maranzano, docente di Statistica economica all’Università di Milano Bicocca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it