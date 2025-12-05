Cantù ottiene i domiciliari per frequentare una scuola serale Ma non ci va mai | rimandato in carcere

Cantù (Como), 5 dicembre 2025 – Era finito agli arresti domiciliari per tentato omicidi o, ottenendo un permesso per frequentare un corso serale. Ma alle lezioni, non si è mai visto. Così il magistrato di sorveglianza di Varese, su segnalazione dei carabinieri, ha revocato il beneficio concesso a un ventenne di Cantù, mandandolo in carcere al Bassone. A gennaio aveva patteggiato per l'aggressione di giugno dello scorso anno, quando assieme a tre minorenni aveva litigato con tre persone adulte durante una serata in piazza Garibaldi a Cantù, che erano stat e ferite a coltellate all'addome e alla schiena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

