Cantù (Como), 5 dicembre 2025 – La richiesta di provvedimenti allontanamento, era stata inoltrata in Questura a Como subito dopo la rissa, quando i carabinieri di Cantù avevano identificato alcuni giovani e un uomo che avevano preso parte all’aggressione scoppiata la notte del 23 novembre in piazza Garibaldi a Cantù. Nel giro di pochi giorni, il Questore di Como, Marco Calì, alla luce della documentazione inoltrata dai militari, ha emesso quattro provvedimenti amministrativi, in particolare un Dacur e tre fogli di via obbligatori, a carico di due fratelli di 17 e 20 anni residenti a Meda, del loro padre, 42 anni, con precedenti di polizia per reati contro la persona, residente a Lentate sul Seveso, e per un tunisino di 31 anni residente a Cermenate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantù, città vietata dopo la rissa: ci sono anche padre e due figli