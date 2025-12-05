Canti di Natale Christmas carol service alla Chiesa Anglicana
La chiesa Anglicana di Palermo è pronta per celebrare il Natale con il classico annuale “Carol service” - i canti di Natale. Una tradizione natalizia di lunga data in Inghilterra. Verrà raccontata la storia del Natale e si intoneranno i più conosciuti canti natalizi. Tutti sono invitati a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
