Cantanti lirici Il concorso al Sociale
Si sono chiuse le iscrizioni alla 77° edizione del Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici, che ora lasciano il posto alle preselezioni in Europa. Nel frattempo, a partire da domani al Teatro Sociale di Como si aprono le prenotazioni per i biglietti della Finale del 6 gennaio, a ingresso gratuito. Per questa edizione sono stati quasi 300 gli iscritti, che ora potranno presentarsi in una delle sedi dove si terranno le preselezioni: a Roma al Teatro dell’Opera il 5 dicembre, al Salzburger Landestheater di Salisburgo l’8 dicembre, al Teatro Sangiorgi a Catania (10 dicembre), al Teatro Sociale di Como (15-16-22 dicembre), a Valencia al Palau de Les Arts Reina Sofia il 17 dicembre, ed infine a Berlino alla Deutsche Oper il 19 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
