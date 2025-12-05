Canovi analizza | Calciomercato invernale? Due squadre di Serie A non hanno bisogno di intervenire Vi dico cosa mi aspetto

Internews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Canovi analizza e prevede i possibili movimenti da parte delle big di Serie A nel corso del prossimo calciomercato estivo. L’avvicinarsi della finestra invernale porta come sempre nuove aspettative e interrogativi. Tra le voci più autorevoli del panorama italiano c’è Dario Canovi, storico agente e operatore di mercato, che ai microfoni di TMW ha offerto una panoramica lucida sulle strategie dei principali club di Serie A. Secondo il procuratore, la società che si muoverà con maggiore decisione sarà la Roma, alla ricerca di un nuovo attaccante per ampliare le soluzioni a disposizione del proprio allenatore e colmare alcune lacune evidenziate nella prima parte della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

canovi analizza calciomercato invernale due squadre di serie a non hanno bisogno di intervenire vi dico cosa mi aspetto

© Internews24.com - Canovi analizza: «Calciomercato invernale? Due squadre di Serie A non hanno bisogno di intervenire. Vi dico cosa mi aspetto»

News recenti che potrebbero piacerti

Dario Canovi, padre dell'agente di Thiago Motta: "Era meglio credere nel progetto piuttosto che vedere il calcio di Tudor" - In un momento non certo positivo per la Juventus, arrivano le parole di Dario Canovi, padre dell'agente di Thiago Motta, Alessandro, e molto vicino al tecnico italo- Da calciomercato.com

Canovi a CM: 'Mercato Fiorentina? 6.5. Giusto cedere Alonso, Salcedo ottimo' - Per analizzare su più punti il calciomercato realizzato dalla Fiorentina questa estate Calciomercato. Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Canovi Analizza Calciomercato Invernale