Inter News 24 Canovi analizza e prevede i possibili movimenti da parte delle big di Serie A nel corso del prossimo calciomercato estivo. L’avvicinarsi della finestra invernale porta come sempre nuove aspettative e interrogativi. Tra le voci più autorevoli del panorama italiano c’è Dario Canovi, storico agente e operatore di mercato, che ai microfoni di TMW ha offerto una panoramica lucida sulle strategie dei principali club di Serie A. Secondo il procuratore, la società che si muoverà con maggiore decisione sarà la Roma, alla ricerca di un nuovo attaccante per ampliare le soluzioni a disposizione del proprio allenatore e colmare alcune lacune evidenziate nella prima parte della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Canovi analizza: «Calciomercato invernale? Due squadre di Serie A non hanno bisogno di intervenire. Vi dico cosa mi aspetto»