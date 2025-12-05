Canone unico 2026 il Comune riduce la tariffa | Misura a favore delle attività
L’Amministrazione comunale di Cesena conferma il sostegno alle attività economiche del territorio. Con la nuova deliberazione sul canone unico patrimoniale 2026, la Giunta ha infatti stabilito una lieve riduzione della tariffa da 0,26 a 0,25 euro al metro quadro, intervenendo in modo concreto a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
