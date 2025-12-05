Cannabis light Marola | In FdI c’è chi si è pentito ma è difficile rinunciare alla propaganda

Per il padre della cannabis light, pioniere del settore in Italia, “sia l’Ue, sia i giudici riconoscono la non nocuità. Destra talebana continua la caccia alle streghe”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cannabis light, Marola: “In FdI c’è chi si è pentito, ma è difficile rinunciare alla propaganda”

Approfondisci con queste news

? Firenze - Muore a 23 anni: fuma cannabis light, ha le allucinazioni e si lancia dalla finestra - facebook.com Vai su Facebook

Cannabis light, Marola: “In FdI c’è chi si è pentito, ma è difficile rinunciare alla propaganda” - Per il padre della cannabis light, pioniere del settore in Italia, “sia l’Ue, sia i giudici riconoscono la non nocuità. Si legge su repubblica.it

Cannabis light, maggioranza sconvolta: FdI la rilegalizza ma con supertassa, poi però ritira l’emendamento. - La firma del senatore Matteo Gelmetti, lo stesso che sottoscrisse e poi ritirò la proposta sull'obbligo di comunicare in anticipo l'adesione agli scioperi ... blitzquotidiano.it scrive

Il giallo della norma che legalizza la cannabis light: cos’è successo e perché FdI l’ha ritirata - Ieri FdI è andato in tilt sull'emendamento alla manovra che legalizzava il commercio di cannabis light, dopo il blocco totale imposto sei mesi fa dal ... Si legge su fanpage.it

Cannabis light, FdI ritira l’emendamento alla manovra: stop alla super–tassa del 40% - L’emendamento alla legge di Bilancio che prevedeva una tassazione del 40% sui prodotti a base di cannabis light sarà ritirato. Come scrive online-news.it

Super tassa sulla cannabis light, FdI ci ripensa. La proposta ritirata in fretta e furia, Pd: "Un balletto indecente" - Il tutto avviene mentre il settore è già nel caos, con alcuni imprenditori che si sono visti sequestrare le infiorescenze in virtù del decreto Sicurezza, e i magistrati che hanno successivamente dispo ... Come scrive today.it

Testacoda sulla cannabis light, FdI la “rilegalizza” con una tassa del 40% - Si smentisce così l’impostazione del decreto sicurezza che equiparava i prodotti della cannabis a basso contenuto di Thc agli stupefac ... Come scrive editorialedomani.it