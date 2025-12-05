Cani-robot con le teste di Musk e Bezos producono NFT come escrementi
A Miami Beach, durante la celebre fiera d'arte Art Basel, un'installazione ha lasciato il pubblico senza parole. Cani-robot color cuoio, con teste di cera modellate sulle sembianze di Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Andy Warhol e Pablo Picasso, si muovono nello spazio espositivo simulando una bizzarra azione: "partoriscono" fotografie digitali che si trasformano in NFT. L'opera, firmata dal celebre artista digitale Mike Winkelmann, meglio conosciuto come Beeple, è parte della collezione "Regular Animals" e rappresenta una riflessione ironica e dissacrante sul potere tecnologico e sull’eredità della cultura pop. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
