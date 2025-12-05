Cane aggressivo scappa dal campo nomadi e cerca di aggredire ciclisti e podisti lungo il Marecchia

La Municipale di Rimini, nel pomeriggio di giovedì, è intervenuta lungo la pista ciclabile del fiume Marecchia dove ciclisti e podisti avevano segnalato la presenza di un cane aggressivo. Non è la prima volta che gli agenti intervenivano in quel posto e, già lo scorso marzo, lo stesso animale che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

