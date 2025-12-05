Cancro seno metastatico Curigliano Esmo | Identificare biomarcatori nuova frontiera

Roma, 5 dic. (Adnkronos Salute) - "Oggi la ricerca sta cercando di capire se, tra le persone con tumore al seno metastatico, esista un sottogruppo di pazienti che possa addirittura raggiungere una guarigione, nonostante la presenza di metastasi. La nuova frontiera è quindi identificare biomarcatori e caratteristiche cliniche che permettano di riconoscere questi casi potenzialmente 'curabili' anche in fase avanzata". Così all'Adnkronos Salute Giuseppe Curigliano, presidente eletto della European Society for Medical Oncology (Esmo), professore di Oncologia medica presso l'università degli Studi di Milano e direttore Divisione Sviluppo di nuovi farmaci per terapie innovative allo Ieo di Milano, che fa parte della cabina di regia di EcHo-M, progetto promosso da Daiichi Sankyo per rispondere ai bisogni delle persone con tumori metastatici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cancro seno metastatico, Curigliano (Esmo): "Identificare biomarcatori nuova frontiera"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dal melanoma ai tumori del polmone, della prostata, del pancreas, del seno fino al cancro ai reni, alla vescica e a molti altri ancora. In totale sono 20 i tipi di tumore contro i quali sono attualmente in corso, nel mondo, oltre 230 studi clinici (GlobalData) che mir - facebook.com Vai su Facebook

Cancro seno metastatico, Guarneri (Iov): "Inibitore Akt e terapia ormonale migliorano controllo" Vai su X

Cancro seno metastatico, Curigliano (Esmo): "Identificare biomarcatori nuova frontiera" - 'Identificare anche le caratteristiche cliniche che permettano di riconoscere quei casi potenzialmente 'curabili' anche in fase avanzata' ... Riporta adnkronos.com

Cancro seno metastatico, D'Antona (Europa Donna): "Diagnosi momento molto difficile" - 'Chiediamo che le Breast Unit abbiano percorsi dedicati e tempi di attesa ridotti, oltre all'accesso a farmaci innovativi e un’organizzazione interna realmente centrata sulla paziente' ... Segnala adnkronos.com

«Ragazze fuori di seno»: la medicina narrativa grazie alla quale da 15 anni migliaia di donne vivono serene (nonostante il tumore) - Intervista al chirurgo oncologo Salvo Catania, che nel 2010 ha creato uno dei primi forum di medicina narrativa per far uscire le pazienti dal guscio ... Da msn.com

Fusco (Ieo), ‘garantire a tutte le donne con cancro seno metastatico l’accesso a test molecolari’ - “L’impiego dei test molecolari nelle pazienti con tumore al seno è una sfida da abbracciare come gruppo multidisciplinare. Come scrive msn.com

Cancro seno metastatico, Guarneri (Iov): "Inibitore Akt e terapia ormonale migliorano controllo" - 'Il sottotipo di malattia a recettore ormonale positivo (Hr+) e Her2- Si legge su notizie.tiscali.it

Cancro seno metastatico, Fusco (Ieo): "Test biomarcatori cruciali per terapie innovative" - ) sono disponibili nuove opportunità legate agli inibitori della pathway Pi3k, ma è fonda ... Come scrive iltempo.it