"Cancellate questa iniziativa". È l’appello di Leonardo Piergentili (co-portavoce provinciale Avs), dopo le polemiche scoppiate per il festival " Letture maceratesi, rassegna esplicita ". Nel mirino il coinvolgimento dell’associazione " Castelli di carta ", ritenuta vicina a CasaPound, e l’invito di esponenti del movimento di estrema destra. " Macerata, su scelta di Parcaroli&friends, non possiede più dicitura “ Città della Pace ”, ma “ Città dell’Arte ”. Beh, con questi ospiti e questo spreco di soldi pubblici (il contributo del Comune è di 15mila euro, ndr), il festival rientra sicuramente in una categoria artistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cancellate il festival con l’associazione amica di CasaPound"