Canada Svizzera e Qatar per l' Italia se si qualifica ai Mondiali

Girone abbordabile per gli azzurri se dovessero superare i play-off di marzo WASHINGTON (STATI UNITI) - L'Italia, se ci fosse bisogno, ha da oggi un motivo in più per qualificarsi ai Mondiali del 2026. Prende forma la rassegna iridata - per la prima volta a 48 squadre - che si giocherà fra Canada, M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Canada, Svizzera e Qatar per l'Italia se si qualifica ai Mondiali

Altri contenuti sullo stesso argomento

*Cittadino del mondo* Canada, Montecarlo, Malta, Austria, Svizzera, Bulgaria, Italia, Romania: sono solo alcuni dei Paesi dove ho vissuto e trascorso mesi intensi. In ognuno ho imparato qualcosa di nuovo, osservato da vicino le culture, le tradizioni e collabor - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali 2026, ecco le possibili avversarie dell'Italia: Canada, Qatar e Svizzera nel gruppo B - Si è svolto a Washington il sorteggio dei Mondiali 2026 che si svolgeranno in tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Scrive ilmessaggero.it

Canada, Svizzera e Qatar per l'Italia se si qualifica ai Mondiali - L'Italia, se ci fosse bisogno, ha da oggi un motivo in più per qualificarsi ai Mondiali del 2026. Segnala laprovinciacr.it

Mondiale 2026: se vince il play-off, Italia nel gruppo B con Canada, Svizzera e Qatar - Di seguito il possibile girone dell'Italia in vista della Coppa del Mondo 2026 che si disputerà in Messico, Stati Uniti e Canada tra l'11. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Mondiali 2026, sorteggiati i gironi: Italia potenzialmente con Canada, Qatar e Svizzera - Da Brasile–Marocco a Spagna–Uruguay, senza dimenticare Francia–Senegal, il Mondiale 2026 si preannuncia come una delle ... Si legge su erreemmenews.it

Mondiali 2026, il sorteggio. Se qualificata l'Italia incontrerà Canada, Qatar e Svizzera - Andrea Bocelli apre la cerimonia, i Village People l ... Secondo ansa.it

I gironi dei Mondiali di calcio 2026: l’Italia potrebbe giocare con Canada, Svizzera, Qatar - Sorteggiati i gironi dei prossimi Mondiali di calcio, l'Italia in caso di superamento dei playoff affronterebbe un gruppo sulla carta agevole ... Secondo fanpage.it