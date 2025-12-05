Campo sportivo abbandonato | la Municipalità boccia la riqualificazione
Nella Napoli che si appresta a essere capitale europea dello Sport ci sono strutture sportive che giacciono abbandonate da anni. È il caso del campetto di via Mastellone, nel quartiere Barra, a Napoli Est. Questo spazio, nel tempo, è stato più volte riqualificato e vandalizzato. L'ultimo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Nell’ambito dei lavori di riqualificazione del campo sportivo di Massaquano, abbiamo previsto anche la sostituzione del manto erboso, posato nel lontano 2006 e ormai completamente usurato. Oggi posso condividere con voi una bella notizia. In queste ore è i - facebook.com Vai su Facebook
Campo sportivo abbandonato: la Municipalità boccia la riqualificazione - Per i ragazzi di via Mastellone, nel quartiere Barra, è l'unico spazio gratuito a disposizione. napolitoday.it scrive
Il campo sportivo in abbandono. Perdita per le squadre giovanili. Nemmeno Pegaso può atterrare - La struttura fino allo scorso anno era stata concessa in gestione all’Associazione Sport e Cultura, facente capo ... Scrive lanazione.it
Da campo di calcio abbandonato a spazio per gli spettacoli - Una nuova destinazione per il campo 5 del centro sportivo comunale Al Bione: diventerà una nuova area per eventi e spettacoli viaggianti. Riporta ilgiorno.it
Campo sportivo ci sarà un gestore dopo anni di stop - Centro sportivo, dopo anni di abbandono è in fase di assegnazione la gestione dell’impianto di piazzale XXV Aprile. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it