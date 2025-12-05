Il mondo del calcio è scosso da un terremoto che, mese dopo mese, sta raggiungendo il suo culmine. All’alba, una vasta operazione delle forze dell’ordine ha portato a arresti, perquisizioni e sequestri. Ogni giorno che passa, emerge con prepotenza la gravità di un caso forse senza precedenti, scoperchiato da un’inchiesta che punta i riflettori sulla Turchia e il suo campionato. Operazione anti-frode: il blitz che ha sconvolto il pallone. La Procura Generale di Istanbul ha emesso ben 46 mandati di arresto, con 35 soggetti già finiti in manette durante il blitz. L’indagine, che ruota attorno a un gigantesco giro di scommesse illegali e presunta manipolazione delle partite, vede coinvolti calciatori, dirigenti e persino arbitri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Campionato devastato: fra accuse e arresti, calciatori in carcere