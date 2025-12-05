Campedelli svela | Per il Chievo ho pensato al suicidio Il racconto nel libro intitolato ‘Chievo delitto perfetto’ presentato dell’ex presidente clivense

Campedelli svela: «Per il Chievo ho pensato al suicidio». Lo storico presidente del club clivense racconta l’aneddoto nel suo libro’Chievo, delitto perfetto’ Un capitolo doloroso della storia del calcio italiano viene riaperto da Luca Campedelli, presidente storico del Chievo, che torna a parlare della tragica fine del club veronese. Lo fa in occasione della presentazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

