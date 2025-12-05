Campania martedì 9 dicembre la proclamazione di Roberto Fico
Roberto Fico sarà proclamato ufficialmente governatore della Regione Campania martedì 9 dicembre. Il vincitore delle elezioni con il centrosinistra sarà proclamato dal Tribunale di Napoli sulla base del risultato delle elezioni che lo ha visto sconfiggere Edmondo Cirielli per il centrodestra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
