Campania e Benessere Sostenibile 2025 | luci e ombre dal nuovo Report ISTAT

Il nuovo Report BesT 2025 di ISTAT fotografa il benessere in Campania: tra criticità storiche e segnali di ripresa, ecco i dati chiave su salute, lavoro, ambiente e qualità della vita. Campania 2025: il benessere sostenibile tra sfide e opportunità secondo ISTAT. L'Istat ha pubblicato l'edizione 2025 dei Report BesT, dedicati al Benessere equo e sostenibile dei Territori, offrendo una fotografia aggiornata e dettagliata delle 20 regioni italiane, tra cui la Campania. Questa terza edizione si distingue per un formato più snello e una lettura integrata degli indicatori, con l'obiettivo di veicolare i «messaggi chiave» che emergono dal confronto territoriale, delineando i profili di benessere di ciascuna regione e delle sue province in termini di punti di forza, debolezza e divari.

