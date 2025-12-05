Camminare con Gusto arriva ad Arezzo
Arezzo, 5 dicembre 2025 – “ Camminare con Gusto” arriva ad Arezzo. Giovedì 11 dicembre 2025, dalle 15 alle 18.30, press tour con giornalisti e blogger alla scoperta di arte, sapori e tradizioni lungo l’itinerario “Arezzo da gustare: camminando tra arte e sapori”. Un percorso esperienziale che unisce cultura e gastronomia, con tappe dedicate alle eccellenze toscane, ai luoghi simbolo della città e all’atmosfera natalizia del Mercatino Tirolese in Piazza Grande. Giovedì 11 dicembre 2 025 arriva ad Arezzo “Camminare con Gusto”, il progetto di Confcommercio Toscana che unisce arte, cultura e sapori autentici in un ciclo di walking tour tra i borghi più belli della regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
: GRANDE SUCCESSO PER LA TAPPA DI CAPANNOLI Si è conclusa con grande successo la tappa di Capannoli di "Camminare con Gusto", il percorso esperienziale promosso da Confcommercio Toscana nell'ambito di Vetrina Toscana, progetto della Regi - facebook.com Vai su Facebook
“Camminare con Gusto” arriva ad Arezzo - 30, press tour con giornalisti e blogger alla scoperta di arte, sapori e tradizioni lungo l’itinerario “Arezzo da gustare: camminando tra arte e sapori” ... Riporta msn.com
Il giro del mondo del gusto arriva ad Arezzo - Una tre giorni di gusto, sapori e tradizioni dal mondo Dal 10 al 12 ... Scrive ilmessaggero.it
San Giovanni Valdarno si scioglie nel gusto: arriva la grande Festa del Cioccolato artigianale - Arezzo, 17 novembre 2025 – San Giovanni Valdarno si scioglie nel gusto: arriva la grande Festa del Cioccolato artigianale. Da lanazione.it