Arezzo, 5 dicembre 2025 – “ Camminare con Gusto” arriva ad Arezzo. Giovedì 11 dicembre 2025, dalle 15 alle 18.30, press tour con giornalisti e blogger alla scoperta di arte, sapori e tradizioni lungo l’itinerario “Arezzo da gustare: camminando tra arte e sapori”. Un percorso esperienziale che unisce cultura e gastronomia, con tappe dedicate alle eccellenze toscane, ai luoghi simbolo della città e all’atmosfera natalizia del Mercatino Tirolese in Piazza Grande. Giovedì 11 dicembre 2 025 arriva ad Arezzo “Camminare con Gusto”, il progetto di Confcommercio Toscana che unisce arte, cultura e sapori autentici in un ciclo di walking tour tra i borghi più belli della regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

