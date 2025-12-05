La cucina è da sempre riconosciuta come uno dei luoghi chiave dell’abitazione, la stanza più socievole della casa. È qui che si svolge buona parte della vita quotidiana, un ambiente dove le persone amano riunirsi, parlare e trascorrere tempo insieme, spesso cucinando. Se un tempo il camino in cucina era indispensabile per la preparazione delle pietanze, oggi, pur essendo stato in gran parte sostituito dai moderni piani cottura, il suo fascino è rimasto immutato. L’introduzione di un focolare in cucina, sia esso un camino-cucina tradizionale, un barbecue integrato o una stufa-camino, aggiunge un valore intrinseco all’ambiente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Camino in cucina come inserirlo. Guida, idee e materiali