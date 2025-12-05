Camilla Ardenzi saluta la nonna Ornella Vanoni cantando Senza Fine

Camilla Ardenzi ha scelto la musica per dire addio alla sua amata nonna, Ornella Vanoni. Lo ha fatto condividendo sui social un video in cui interpreta Senza Fine, uno dei brani simbolo della cantante, inciso nel 1961. Un pezzo che precede di appena un anno la nascita di Cristiano Ardenzi, unico figlio di Ornella e padre di Camilla. La stessa canzone aveva accompagnato anche la funzione funebre nella parrocchia di San Marco, nel cuore di Brera a Milano, dove Camilla l’aveva già intonata davanti ai tanti presenti in chiesa. Le parole di Camilla durante la funzione. Durante la messa, la nipote ha pronunciato un ricordo profondamente emozionante. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Camilla Ardenzi saluta la nonna Ornella Vanoni cantando Senza Fine

