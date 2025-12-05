Cambridge IGCSE al Liceo Sacro Cuore Una proposta unica di studi internazionale
Il Liceo “Sacro Cuore” propone il percorso di Studi Internazionali Cambridge IGCSE come scelta che unisce l’istruzione italiana a una formazione orientata al contesto globale. Scegliere gli IGCSE significa potenziare la competenza linguistica, acquisire una visione internazionale e rafforzare motivazione, autonomia e responsabilità attraverso una didattica nuova. Il percorso agevola anche la conoscenza delle istituzioni europee e l’accesso a opportunità di studio e lavoro in ambito comunitario. Gli IGCSE sono certificazioni rilasciate da Cambridge International Examinations, dipartimento dell’Università di Cambridge e principale ente mondiale per programmi educativi destinati a studenti dai 5 ai 19 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi pomeriggio, nell’Aula Magna del Liceo, si è svolta la cerimonia di consegna dei prestigiosi certificati Cambridge IGCSE di English as a Second Language e Mathematics agli studenti delle classi 5I e 5L Cambridge International, alla presenza d - facebook.com Vai su Facebook
Cambridge IGCSE al Liceo “Sacro Cuore” Una proposta unica di studi internazionale - Preparazione / Insegnamento bilingue, materiali in inglese ed esami riconosciuti anche all’estero: l’unione di tradizione italiana e visione globale ... Da ilrestodelcarlino.it
Scuola. Indirizzo Cambridge Igcse: realtà ormai consolidata al Liceo Classico di Crotone - Raggiunge il nono anno di vita la sperimentazione Cambridge Igcse (l’International General Certificate of Secondary Education) al Liceo Classico Pitagora di Crotone. cn24tv.it scrive
Marsala, al Liceo Classico consegnati gli attestati delle certificazioni "Cambridge" - Nell'aula magna del Liceo Classico ”Giovanni XXIII” anche quest’anno sono stati consegnati gli attestati IGCSE e le certificazioni linguistiche conseguite dagli alunni della curvatura Cambridge del ... Si legge su tp24.it
Il Cambridge IGCSE e la microlingua: un binomio imprescindibile nei Licei Einstein da Vinci - da Vinci” e, come ogni anno, i risultati degli esami della sessione ottobre- Come scrive molfettalive.it
Al liceo 'Lanza' grande successo per il Cambridge International - Perugini' unico Liceo classico in provincia di Foggia registrato come Cambridge International School da parte dell’Università di Cambridge, accoglie la notizia del conseguimento ... Da foggiatoday.it
Il liceo di Voghera offre i corsi Cambridge Igcse - Da quest’anno Il liceo di Voghera offrirà gli insegnamenti Cambridge Igcse curati sia da docenti italiani con competenza linguistica adeguata sia da esperti madrelingua inglesi. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it