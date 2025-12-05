Il Liceo “Sacro Cuore” propone il percorso di Studi Internazionali Cambridge IGCSE come scelta che unisce l’istruzione italiana a una formazione orientata al contesto globale. Scegliere gli IGCSE significa potenziare la competenza linguistica, acquisire una visione internazionale e rafforzare motivazione, autonomia e responsabilità attraverso una didattica nuova. Il percorso agevola anche la conoscenza delle istituzioni europee e l’accesso a opportunità di studio e lavoro in ambito comunitario. Gli IGCSE sono certificazioni rilasciate da Cambridge International Examinations, dipartimento dell’Università di Cambridge e principale ente mondiale per programmi educativi destinati a studenti dai 5 ai 19 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cambridge IGCSE al Liceo “Sacro Cuore” Una proposta unica di studi internazionale