Cambio di rotta degli Stati Uniti | meno presenza militare nel mondo focus sul fronte latinoamericano

Gli Stati Uniti si disimpegneranno della scenario globale per concentrarsi sull'America Latina e sulla lotta all’immigrazione. E’ quanto emerge dal documento programmatico messo a punto dalla Casa Bianca per delineare le future direttrici della politica estera statunitense. La nuova strategia promette un «adeguamento della nostra presenza militare globale per affrontare le minacce urgenti nel. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cambio di rotta degli Stati Uniti: meno presenza militare nel mondo, focus sul fronte latinoamericano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cambio di rotta anche per l’organizzazione ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/cambio-rot… Vai su X

L'amministratore delegato rimarca il cambio di rotta e torna sul "pacchetto auto" europeo - facebook.com Vai su Facebook

Cambio di rotta degli Stati Uniti: meno presenza militare nel mondo, focus sul fronte latinoamericano - Gli Stati Uniti si disimpegneranno della scenario globale per concentrarsi sull'America Latina e sulla lotta all’immigrazione. Riporta gazzettadelsud.it

Dialogo Rinnovato tra Trump e Lula: Rafforzamento delle Relazioni tra Stati Uniti e Brasile - Trump e Lula hanno instaurato un dialogo costruttivo per affrontare le sfide economiche e criminali che interessano entrambi i paesi. Secondo notizie.it

Cina e Stati Uniti: il nuovo equilibrio della sicurezza globale nell'era Trump - Esplora le dinamiche complesse tra Cina e Stati Uniti nell'era contemporanea di Trump, analizzando le sfide geopolitiche emergenti e le loro implicazioni globali. Riporta notizie.it

La Bielorussia ha liberato 52 prigionieri, di cui 14 stranieri, in cambio di alcune concessioni da parte degli Stati Uniti - La Bielorussia ha liberato 52 prigionieri di diverse nazionalità che erano detenuti nelle carceri del paese. Secondo ilpost.it

Il Venezuela ha rilasciato dieci prigionieri statunitensi in cambio di 250 persone venezuelane espulse dagli Stati Uniti e mandate a El Salvador - Il Venezuela ha rilasciato dieci prigionieri statunitensi in cambio delle 250 persone venezuelane espulse negli scorsi mesi dagli Stati Uniti e mandate a El Salvador. Secondo ilpost.it

Enav, il mercato indica la rotta per gli Stati Uniti - E possibili occasioni nel mercato Usa, che ha visto messe a nudo tutte le falle del suo sistema di controllo del traffico aereo ... Secondo milanofinanza.it