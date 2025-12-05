Cambio di mano nei vertici della Giunta | nominato il nuovo assessore alla Cultura

Elisa Belloni, classe 1984, è il nuovo volto della Cultura di Lissone. Dopo quasi quattro anni dal suo insediamento, avvenuto il 12 giungo del 2022 la prima cittadina Laurea Borella effettua un rimpasto della Giunta, sostituendo Carolina Minotti che l’ascia l’assessorato per motivi personali,Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

