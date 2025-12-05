Cambio al Comando militare esercito Abruzzo-Molise arriva il colonnello Alessandro Poli FOTO

Si è svolta nella mattinata di venerdì 5 dicembre, al Palazzo dell’Emiciclo dell’Aquila, sede del consiglio regionale dell’Abruzzo, alla presenza del comandante del comando territoriale Sud (Comter Sud), generale di divisione Andrea Di Stasio, la cerimonia di avvicendamento alla guida del Comando. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

